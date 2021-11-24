منصور بن محمد يفتتح معرض "نو فيلتر دبي"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم معرض "نو فيلتر دبي"، المعرض الوحيد في المنطقة الذي يجمع بين مجالي السيارات وأسلوب الحياة العصرية في حدث واحد، ويُقام في "دبي هاربر" حتى يوم السبت 27 نوفمبر الجاري بمشاركة كبرى الشركات العالمية.

وقام سموه بجولة في مناطق المعرض الثلاث، وهي منطقة السيارات الفاخرة ومنطقة المعروضات الاستثنائية ومنطقة المغامرة.

وتستعرض منطقة السيارات الفاخرة أحدث منتجات أكبر مصنعي السيارات في العالم، مثل شركات بنتلي وأستون مارتن ومازيراتي ..كما تستضيف المنطقة الأولى في المعرض ركن "لاكس آرت"، الذي يستعرض السيارة بوغاتي شيرون 110، وهي واحدة من 30 سيارة فقط صنعتها الشركة العالمية من هذا الطراز؛ وسيارة لامبورغيني أفينتادور إس في جي 63 الرياضية، وهي واحدة من 63 سيارة فقط من هذا الطراز في العالم؛ وسيارة فيراري الكهربائية الهجينة الأولى من نوعها؛ بالإضافة إلى سيارة بورشه جي تي 2 آر.

من ناحيةٍ أخرى، تشارك قرقاش للسيارات في المعرض بالنسخة الخاصة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من سيارة مرسيدس إيه إم جي جي 63، والتي صنعت منها العلامة 50 سيارة فقط.

أما المنطقتان الثانية والثالثة فتستعرضان مجموعة من الأنشطة الرياضية وأعمال فنون الشارع والأزياء العصرية إلى جانب مسابقة فنون الشارع المقدمة من رايدر، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وعروض سيارات الباجي وعروض التزلج في ركن أوكلي للتزلج وملعب كرة القدم العائم الأول من نوعه والمقدم من شركة أديداس.

وتضمنت أنشطة اليوم الافتتاحي للمعرض مسابقة "تعديل السيارات" المقدمة من يو سي سي؛ وعروضاً موسيقية مع منسقي الأغاني وحفلات موسيقية حية على المسرح المؤقت في "نيكي بيتش"، إضافة إلى عروض الدراجات والدريفت على حلبة "ريد بُل" لسباقات الدريفت؛ ومباراة كرة سلة ثلاثية من تنظيم علامة "أنتا" لأحذية كرة السلة؛ وجلسات التزلج المفتوحة في حلبة التزلج المؤقتة من "رول دي إكس بي"؛ بالإضافة إلى معرض يضم تشكيلة متنوعة من السيارات الكلاسيكية تقدمة "كار كلتشر" والذي يضم سيارة "ألفيس" من ثلاثينيات القرن الماضي، وسيارة فولكس فاجن بيتل الأصلية من إنتاج عام 1952 وسيارة فيراري 328 جي تي إس من ثمانينيات القرن الماضي، وغيرها.

وضم اليوم الأول للمعرض جلسات حوار يومية مباشرة في لاونج ChatBox@ حول مواضيع متنوعة مثل استخدام النظام الهجين في سيارة فورد برونكو؛ وتشكيلة مجوهرات من دار سوذبي؛ وعروض السيارات؛ إضافة إلى جلسات نقاشية تحدث فيها كل من نور داوود، بطلة سباقات الدريفت، وكريس فيد من "فيرجن راديو" حول جملة من الموضوعات ذات الصلة بمحتوى الحدث وفكرته.

ومع تزامن المعرض مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، سيكون عشرات الآلاف من زوار المعرض على موعدٍ مع موكب "السيارات الخارقة" يوم السبت المقبل.

وينطلق الموكب الساعة 8:30 صباحاً ليستعرض بعض أشهر السيارات الخارقة في العالم أمام الجمهور انطلاقاً من دبي هاربر وفي منطقتي جميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا قبل العودة إلى موقع المعرض.

وتستمر أعمال معرض نو فيلتر دبي حتى 27 نوفمبر في دبي هاربر، ويُنصح باستخدام وسائل النقل العامة عند التنقل من وإلى المعرض، مع إمكانية الحصول على تخفيضات من شركة كريم عند استخدام الرمز الترويجي NOFILTERDXB، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المعرض عبر الموقع الإلكتروني: www.nofilterdxb.com –

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز