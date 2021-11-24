الإمارات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلا وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س .

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والثاني عند الساعة 23:11، منوها إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والثاني عند الساعة 08:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 80 20

دبي 29 20 80 25

الشارقة 29 19 85 20

عجمان 28 21 85 20

أم القيوين 28 19 85 25

رأس الخيمة 30 20 85 25

الفجيرة 31 24 70 20

العين 31 19 80 25

ليوا 31 21 85 20

الرويس 27 19 85 25

السلع 29 19 85 20

دلما 27 23 85 20

طنب الكبرى 29 24 80 20

طنب الصغرى 29 24 80 20

أبو موسى 29 24 80 25

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز