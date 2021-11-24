شرطة أبوظبي تعقد ملتقى افتراضياً للتعرف إلى رؤى المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، ملتقى افتراضياً للتعرف إلى آراء المتعاملين واحتياجاتهم وتطلعاتهم، حول منظومة الشكاوى بالقيادة العامة.

وأكد العقيد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن هذا الملتقى، يأتي ضمن إطار تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاه والاحترافية في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 م.

وأوضح أن تنفيذ مجاميع التركيز «ملتقى رؤى المتعاملين»، يأتي في إطار العمل الدائم على تحسين جودة الخدمات المقدمة، والتواصل الفعال مع المتعاملين، للوقوف على مرئياتهم حول الخدمات المقدمة.

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