تطبيق رقمي موحد لخدمات المجتمع والأعمال والمعاملات الحكومية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أطلق «مكتب الشارقة الرقمية» أمس، النسخة التجريبية من تطبيق «الشارقة الرقمية» الذي يعتبر الخطوة النوعيّة الأكثر تأثيراً في مشروع التحوّل الرقمي للإمارة، والذي يقدم خدمات الجهات والمؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها تحت مظلة رقمية واحدة.

ويوفر تطبيق «الشارقة الرقميّة» منظومة تقنية متكاملة تيسّر مختلف الإجراءات على المتعاملين، على مدار الساعة، وتسرّع إنجاز مختلف أنواع المعاملات، بما فيها تسجيل الشركات وتأسيسها، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر والمؤسسات أو التقيد بأوقات الدوام الرسمي.

ويمكن تحميل التطبيق، الذي يستهدف في رؤيته دعم جودة حياة السكان والزوار في الإمارة، وتعزيز جاذبيّة الاستثمار والأعمال، عبر متاجر الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل IOS وأندرويد، كما تتوفر خدمات التطبيق على منصة الشارقة الرقمية على الموقع الإلكتروني ds.sharjah.ae.

41 خدمة

وتشمل الخدمات التي يقدمها تطبيق «الشارقة الرقمية» في المرحلة الأولى 41 خدمة حيويّة، منها دفع رسوم المواقف، وحجز مركبات الأجرة، وحجز الاسم التجاري للرخص وتجديدها، وتسجيل مستثمر جديد، كما تضم الخدمات حركة الطيران، ودفع المخالفات وفواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفواتير اتصالات، وطلبات الرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات سيتم إضافتها في مراحل مستقبليّة.

ويوفر التطبيق، العديد من الخدمات الحكومية لقطاعات الأعمال في الإمارة، وما تحتاجه من معاملات قانونيّة وماليّة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية العامة، والأمن، والمواصلات، والعقارات، وذلك من خلال منهجية كاملة للتحوّل الرقمي في إمارة الشارقة، تقوم على تبني وتنفيذ أحدث أنظمة المعلومات والاتصالات، في سبيل دعم الجهات الحكوميّة ومساعدتها في إنشاء خدمات سلسة لتحسين تجربة المستخدم النهائي.

منصة

وجاء إطلاق التطبيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «مكتب الشارقة الرقمية» عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأكثر من 400 من ممثلي الجهات الحكومية ورواد الأعمال في الإمارة، وجمع من الإعلاميين، شهد استعراض الخدمات التي توفرها المنصة وتطبيقها الرقمي والهدف من إطلاقها والرؤية الاستراتيجيّة لمكتب الشارقة الرقمية، كما سلط الضوء على دور المنصة في تعزيز مشروع التحوّل الرقمي في إمارة الشارقة.

مشروع

وقال الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي: «منصة الشارقة الرقميّة مشروع شامل يختزل جهد سنوات، ويجسّد مسيرة من المنجزات والجهود التي بذلتها مؤسسات وهيئات ساهمت في توفير خدماتها على تطبيق (الشارقة الرقمية)، التي تُعد حَجر الأساس لمرحلة تتسم بتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق تطبيق واحد، واختصار الإجراءات، واعتماد التقنيّة الحديثة في إنجاز كافة المعاملات».

وأضاف: «تسهم منصة الشارقة الرقمية في ترسيخ مفهوم الشمولية والتكامل المؤسسي، ورفع جودة وكم الخدمات المقدمة وتعزيز التنافسيّة الإيجابيّة، وتسهيل وصول المستفيدين لمختلف الخدمات عبر منصة واحدة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً للعمل والعيش والاستثمار بمختلف أنواعه؛ وستوفر المنصة قاعدة بيانات دائمة وموحدة للمتابعة والدراسة والبحث بهدف التطوير التنموي في مختلف المجالات، كما أنها ستدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تقودها الإمارة».

وتابع القاسمي: «اليوم من خلال منصة الشارقة الرقمية سنعمل يداً بيد لاستكمال هذه المسيرة لتوفير تجربة رقمية نوعية للجميع... وهنا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الجهات التي تعاونت معنا لإنجاز هذا المشروع وتوفير خدماتها على منصة الشارقة الرقمية».

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