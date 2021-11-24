مجلس الفجيرة للموارد الطبيعية يناقش الخطط والمشاريع المستقبلية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعه الدوري بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة الموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة، واستعرض الاجتماع عدداً من المنجزات المحرزة خلال الفترة الماضية، والتي تغطى مجالات التحوّل الرقمي والخدمات المقدّمة للمتعاملين والابتكار ومبادرات دعم المسؤولية المجتمعية إلى جانب جهود المؤسسة لتطوير مهارات كوادرها الوطنية، وذلك في إطار البرامج التدريبية المتنوعة التي تنتهجها لتعزيز التطوير الشخصي والمهني للكوادر العاملة.

واطّلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج التحضيرات لاستضافة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، والذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إمارة الفجيرة بالفترة ما بين 22-24 فبراير 2022.



دور محوري



وأشار المهندس الأفخم إلى أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لعبت دوراً محورياً وفاعلاً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية الإنجازات الحكومية التي حققتها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهده، وذلك في إطار المشاريع التنموية النوعية التي أطلقتها المؤسسة، والتي أثمرت عن إنجازات متميزة غير مسبوقة عززت من مكانة إمارة الفجيرة في مجالات التنمية والاقتصاد والخدمات الذكية والمجتمع.



منشآت تعدينية



وذكر المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أبرز الخطط التطويرية للفترة المقبلة، وهي استعداد المؤسسة للعمل على التحوّل الرقمي للإدارات والأقسام تدريجياً مع استحداث إضافات تقنية جديدة لمختبر الابتكار لمواكبة استراتيجية الدولة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتركيز على أبعاد جديدة حول الفرص الواعدة لإمارة الفجيرة في القطاع التعديني، مشيراً إلى عزم المؤسسة لتأسيس جائزة للمنشآت التعدينية ضمن معايير معتمدة لتعزيز شراكة المنشآت التعدينية في دعم الاستدامة البيئية ودعم استخدام الموارد الطبيعية.



خدمات ذكية



كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات المؤسسة في تقنية المعلومات، وتحديث التطبيق الإلكتروني «لبيك»، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني للمؤسسة وإدراج خدمات ذكية جديدة تمكّن المتعاملين من إنجاز المعاملات ذاتياً، وذلك تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها خطة المؤسسة الاستراتيجية، والتي تترجم رؤية القيادة الحكيمة في مختلف مجالات المسيرة التنموية والخطط المستقبلية.

وعلى هامش هذا الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة ميدانية لمختبر الابتكار الذي يأتي استشرافاً للمستقبل واستعداداً للخمسين، وتعرّفوا خلالها على ما يتضمنه المختبر من تقنيات حديثة، حيث يتمتع المختبر ببُنية تحتية متطورة ويمثّل عامل تمكين للتوسع الناجح لعمليات المؤسسة التشغيلية.

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