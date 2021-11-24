انطلاق فعالية "كانتين الشاطئ" بدبي غداً

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعالية "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتعد جزءاً من احتفالات دبي باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات حيث تسلط الضوء على احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين.

وتفتح "فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" أبوابها من الساعة 1 ظهراً وحتى 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 1 ظهراً حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل أيام الجمعة ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 11 ليلاً أيام السبت.

وتشمل الأنشطة المصاحبة للفاعلية "مجلس مسرح اتصالات" الذي يستضيف مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه المباشر بما في ذلك عروض العيالة والحربية التقليدية والعروض الموسيقية والفنية و"جايم بستانط الذي يضم مجموعة من الألعاب المهارية المتنوعة مثل محطة الرماية وركوب الثيران وألعاب "وايب آوت" و"بازار المأكولات" وغيرها من الأنشطة.

وتقام الفعالية برعاية " اتصالات "وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و"براغ" و"عام الخمسين" وبدعم من بلدية دبي.

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