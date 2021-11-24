عروض لحاملي بطاقة «إسعاد» من القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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قدمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع «القرية العالمية» لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، فرصة استثنائية للاستمتاع بوقتهم داخل أرجاء القرية العالمية، من خلال عرض خاص، يتضمن تذاكر دخول إلكترونية بقيمة (10) دراهم لكل تذكرة، بحد أقصى 8 تذاكر للشخص الواحد في كل يوم، وخصماً بنسبة 30% على المواقف المدفوعة، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 45% كنقاط إضافية عند إعادة تعبئة بطاقة «الروائع» المستخدمة في منطقة الألعاب.

وقال إبراهيم محمد شاه، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في اللجنة: إننا في لجنة بطاقة إسعاد نسعى إلى أن نكون حاضرين دائماً في المناسبات والفعاليات الترفيهية والسياحية لتقديم أفضل العروض والخصومات لحاملي البطاقة، بالتعاون مع شركائنا المتميزين، مشيراً إلى أن طريقة الحصول على العرض الخاص بالقرية العالمية هذا العام مختلف ويضمن راحة زوار القرية، حيث يتطلب الأمر تنزيل تطبيق القرية العالمية والاطلاع على عرض «إسعاد»، ثم القيام بعملية الشراء مباشرة وفق الخطوات المرفقة في الإعلان، الأمر الذي سيضمن راحتهم عند دخول القرية دون الحاجة إلى الذهاب إلى شباك التذاكر.

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