تعاون بين شرطة أبوظبي والجامعة الأمريكية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، في جناح فزعة التابع لوزارة الداخلية في إكسبو 2020، يتم بموجبها تعزيز الشراكة بين الجهتين في مجال الدورات والتدريب المهني والتقني وتنفيذ ورش عمل ودورات في عدة مجالات مختلفة تخدم العمل الشرطي والأمني والأكاديمي.

وبموجب المذكرة تتولى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، متابعة تنفيذها بصفتها المعني بتأهيل رأس المال البشري وإلحاق المنتسبين بالدورات والورش المتخصصة التي تحقق أهداف القيادة العامة الاستراتيجية.

وقع المذكرة اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق مدير الجامعة، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

أهداف

ورحب اللواء ثاني بطي الشامسي بالشراكة بين الجانبين، التي تحقق أهداف القيادة الشرطية في تطوير الكفاءات القيادية والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها وفق أساليب علمية متخصصة وممنهجة في تأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح أن برامج ومستقبل قيادة التغيير هو ما دفع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية للتعاون مع المؤسسات ذات الريادة لتحقيق وتمكين وتعزيز أداء المنتسبين ورفع مستوى الوعي للقدرات التنافسية محليًا، وتعزيز تنافسية القيادة العامة نحو العالمية.

ومن جانبه أشاد الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤكداً حرص الجامعة على توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة ومتكاملة تحقق الأهداف المرجوة من علاقات الشراكة، وترتقي بالقدرات والخبرات الوطنية، بما ينعكس على مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

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