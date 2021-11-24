الرميثي يستقبل قائد القوات البرية الملكية السعودية

المصدر: وام

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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية الذي يزور الدولة حاليا.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصُعد خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

جرى خلال اللقاء - الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين - تبادل الأحاديث والموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة لا سيما في المجال العسكري خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

بعد ذلك قام معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية بزيارة قيادة القوات البرية، حيث كان في استقباله اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية، وعدد من كبار ضباط قيادة القوات البرية.

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