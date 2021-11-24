قرقاش والمرر يلتقيان نائب وزير الخارجية الإيراني

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم، وبحضور معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وذلك خلال زيارة يجريها سعادته إلى دولة الإمارات.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

كما تناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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