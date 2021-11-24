تعاون بين الهلال الأحمر الاماراتي وجامعة أبوظبي لدعم الطلبة المتعففين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجامعة أبوظبي مبادرة تحت شعار "لنكن سندا لمستقبلهم" لدعم فعاليات حملة دعم التعليم، وذلك بالتنسيق مع جمعية أبوظبي التعاونية ومجموعة اللولو العالمية، ويسعى الجانبان عبر هذا التعاون إلى مساعدة الطلبة المتعففين لاستكمال دراستهم الجامعية وإعطائهم فرصة بناء مستقبل واعد، من خلال جمع 10 ملايين درهم يستفيد منها خريجو وخريجات السنة الأخيرة في جامعة أبوظبي ممن يستوفون الشروط، وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجاري ولمدة عام وهي حملة مرخصة من قبل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي (تصريح رقم 022).

وستقوم جمعية أبوظبي التعاونية ومجموعة اللولو العالمية بدعم الحملة من خلال تسهيل استقبال التبرعات عبر منافذ البيع المختلفة لدى الجهتين بعد كل عملية شراء وذلك بواقع درهمين أو أكثر وهو ما يتيح لأفراد المجتمع إظهار تكاتفهم من خلال تقديم دعمهم ومساندتهم لطلبة العلم. كما يمكن المساهمة في الحملة عن طريق منافذ البيع لجمعية أبوظبي التعاونية ومجموعة اللولو العالمية.

ويمكن المساهمة في الحملة عن طريق الرسائل النصية عن طريق اتصالات ودو حيث إن قيمة التبرع من 10 دراهم حتى 1000 درهم، والتحويل المصرفي على رقم حساب بنكي – مصرف الشارقة الإسلامي – رقم الحساب (11445518006) رقم الآيبان (AE350410000011445518006) أو التبرع عن طريق رابط التبرع على موقع هيئة الهلال الأحمر (https://www.emiratesrc.ae/eduadu)، بالإضافة إلى توفير الهيئة لكوبونات بقيمة 10 دراهم لكل كوبون للتبرع للحملة.

في السياق قال سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن كفالة طلاب العلم تعتبر من البرامج الدائمة والمستمرة ضمن مبادرات الهيئة الإنسانية والتنموية، وتجد تجاوبا كبيرا من الخيرين والمحسنين الذين تجود بهم الدولة.

وأضاف مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في جامعة أبوظبي: "على اعتزاز الجامعة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطلاق هذه المبادرة الوطنية المهمة التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تترجم حرص جامعة أبوظبي على المساهمة بصورة فاعلة في دعم طلبة العلم والالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية.

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