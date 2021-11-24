إشادة دولية رفيعة المستوى بدعم "أم الإمارات" لمشاركة المرأة الفاعلة في قطاعي السلام والأمن

المصدر: وام

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أشادت قيادات رفيعة المستوى محلياً ودولياً، بجهود القيادة الرشيدة و سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن والخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 ، إضافة إلى إطلاق مبادرات سباقة وخطط رائدة، لدعم مشاركة المرأة الفاعلة بجميع القطاعات وخاصة قطاعي السلام والأمن، ترسيخاً لقيم السلام والتسامح الإنساني بين شعوب العالم.

و قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - بهذه المناسبة - : "ونحن في مقتبل توديع خمسين عاما اتحادية حافلة بالعمل الدؤوب، محققه أعلى المكاسب الحضارية محلياً وإقليمياً ودولياً، وفي خضم استقبالنا الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات المديد، يسعدنا أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما سجلته دولتنا الغالية من إنجازات مشرفة في ملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات وخاصة قطاعي السلام الأمن، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات".

وأضاف سموه: " أن ما حققته دولة الإمارات من ريادة ونجاحات مبهرة في قطاعي السلام والأمن، نتاج الرؤية الثاقبة والرعاية السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ساهمت توجيهات سموها الكريمة، في وضع أهدافاً محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام، والذي أحدثت بدورها تقدماً جوهرياً في أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي، على مدار سنوات من الجهد والإنجاز التي توجت بإطلاق "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" بتوجيهات سمو " أم الإمارات"، الذي يتخطى الحواجز الجغرافية لخلق بيئة تمكينية للمرأة في الإمارات والعالم وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وحفظ السلام، لتثمر هذه الجهود الجليلة عن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً وتقدمها إلى المركز 24 عالمياً في تقرير المرأة والسلام والأمن لعام 2021 الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في واشنطن، محققة قفزة نوعية بمعدل 20 مركزاً عالمياً عن النسخة الماضية من هذا التقرير الذي يصدر كل عامين".

وتابع سموه: "تحقيق هذا الإنجاز المشرف، يحثنا جميعاً أن نستذكر إرث العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، القائد الملهم الذي كان وراء كل نجاحات المرأة الإماراتية بفضل دعمه وتشجيعه لتطوير وتأهيل ابنة الإمارات وتسخير مقدرات الدولة لمعاونتها على خوض معترك الحياة العملية والشخصية بخطوات راسخة وثقة متناهية في النفس، لتتحقق رؤية "زايد الخير"، لإعداد المرأة لتقف جنباً إلى جنب مع الرجل في مسيرة بناء وتنمية وطننا الحبيب".

وفي هذا الصدد أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بالمكانة العالمية التي حظيت بها المرأة الاماراتية وتطور أدوارها على مدى 50 عاماً منذ قيام اتحاد دولة الإمارات، وتمكنها من تحقيق حضور بارز في كافة المجالات، ومساهمتها بشكل مباشر في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي جاءت نتيجة الدعم المتواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، والقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع.

وقال سموه: " يشرفني عظيم الشرف أن أعرب عن فخري وتقديري للجهود المكثفة التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم 1325، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها المستنيرة والتوجيهات السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهودها الكريمة إطلاق العديد من المبادرات السامية ومن أبرزها إطلاق "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وأكد سموه، أن "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" الرائد إنما هو تجسيد طبيعي، لجهود أم الإمارات، في مجالات تعزيز مكانة المرأة ودورها المرموق في مسيرة العالم، هو امتداد ناجح لجهودها في تحقيق التوازن بين الجنسين، في مجالات الأمن والسلام في العالم، بل وكذلك لجهودها في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان في كل مكان، إذ يمثل هذا المركز مبادرة مهمة تسهم في بناء العلاقات الطيبة، وإنشاء قنوات الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

وأوضح سموه: "سوف يسهم في تحقيق رؤية أم الإمارات، في دعم القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، التي يشترك فيها جميع البشر، وفي مواجهة الظواهر غير الحميدة، التي تؤثر بشكل سلبي، على حياة الإنسان ومسيرة المجتمع. هذا المركز الناجح بإذن الله، ستمتد آثاره إلى العالم كله، من أجل تعميق إسهامات المرأة، في تحقيق الأمن والسلام والتقدم والرخاء في كل مكان، والذي يعد دليل جديد، على أن أم الإمارات، لها رؤية حكيمة وواضحة للمستقبل، تنبع من ثقافتها الوطنية العربية والإسلامية الأصيلة، ومن إحاطتها الذكية بشؤون العالم".

وتابع سموه: " أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون النجاح والتوفيق، رفيق مسيرة هذا المركز العالمي، الذي يتشرف بأن يحمل الاسم الكريم لرائدة عظيمة، من رائدات العمل النسائي على مستوى العالم كله، وأن يسهم في تعميق الاهتمام بدور المرأة في تحقيق السلام والأمن، وأن يوفر مجالات الشراكة والعمل المشترك في هذا المجال المهم، على مستوى العالم. أدعوه سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا أم الإمارات، لتظل ذخراً وملاذاً، للمجتمع والإنسان في كل مكان، وأن يجزيها كل الخير، لقاء عطائها الكبير والمتواصل، ولما لها من مآثر وأفضال، عبر العالم كله".

من جانبه أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ، أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لملف المرأة والسلام والأمن نابع من إيمان قيادتها الرشيدة بقدرة المرأة ومساهمتها في إحلال السلام واستتباب الأمن في ربوع العالم، وذلك انطلاقاً من سعيها الحثيث لإيصال رسالة ملهمة للعالم بأن المرأة هي ركيزة الحضارة والمحور الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل وأكثر سلاماً ونماءً.

وأوضح معاليه، أن جوانب عمل "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" الهادفة إلى تبادل خبرات قطاعات متعددة لمواجهة التحديات المستمرة والناشئة، وتقديم المناهج التشغيلية اللازمة لإدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدول الشريكة وبعثات حفظ السلام، فضلاً عن تعزيز التحليل والبحث والابتكار في القضايا المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، تمثل تأكيداً على موقع دولة الإمارات موقعها المحوري بأجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الدولي، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات المستنيرة.

وتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لدعم سموها الكبير للمرأة في الإمارات وشتى بقاع الأرض من خلال تدشين مركز الشيخة فاطمة للمرأة والسلام والأمن، لتعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام، وإمدادها بكل ما تحتاج إليه لتتركز بصمة بارزة في مختلف مستويات التميز والإسهام بصورة مؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمجتمعها والعالم أجمع.

كما ثمن معاليه دور الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدفاع و مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجميع الجهات الوطنية "الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني" المعنية بملف المرأة والسلام والأمن بدولة الإمارات في تنفيذ برنامج الشيخة فاطمة لحفظ السلام، التي أثمرت جهودهم الدؤوبة والمخلصة في بناء القدرات النسائية الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام والأمن، والمساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وحفظ السلام، لتحقيق الرقي والتقدم والتطور المنشود خاصة وان دولتنا الغالية مقبلة على خمسين عاماً سنسعى خلالها لمواصلة تعزيز أداء وقدرات كافة القطاعات، حتى تتحقق الغاية التي نسعى إليها جميعاً، ألا وهي رفعة الوطن ووضعه على صدارة دول العالم.

من ناحيتها قالت سيما بحوث ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة نصيرا قويا لمشاركة المرأة الهادفة في السلام والأمن. مع أكثر من عقد من التعاون الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذه الأجندة المهمة ، شهدنا إجراءات هادفة لتعزيز دور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات. نحن فخورون أيضًا بالعمل مع دولة الإمارات كعضو مجلس إدارة لجيل المساواة بين المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني ونتطلع إلى رؤية دولة الإمارات والتزامها المستمر بالمرأة والسلام والأمن ".

يذكر أن إنشاء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والأمن والسلام في عام 2020، جاء نتيجة سنوات من العمل المستمر للاتحاد النسائي العام، لدعم ملف المرأة والسلام الأمن، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي أسفرت جهوده منذ عام 2018 عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

فيما تم بموجبها إطلاق البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقا اسم "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، والذي تستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي، بهدف تدريب النساء العاملات في السلك العسكري والأمني من الدول العربية والدول الصديقة في العالم على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، وإنشاء شبكات لدعمهم حول العالم، والذي حقق نجاحاً رائداً بعدما تمكن من تدريب أكثر من 300 امرأة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأفريقية من قبل القوات المسلحة الإماراتية، وذلك لترسيخ قيم التسامح الإنساني بين شعوب العالم من خلال مبادرات مبتكرة تحمل رسائل التسامح والمحبة والعطاء وصولاً إلى مجتمعات متلاحمة.

كما لم تتوقف جهود دولة الإمارات عند هذا الحد بل امتد لتشهد إطلاق الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن للدولة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر مارس من عام 2021، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي مثلت سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك امتداداً لجهود دولة الإمارات بتعزيز مشاركة المرأة في السلام والأمن، لتعقبها تنظيم سلسلة من الدورات التعريفية التي يتم تنظيمها خلال عام 2021، وتدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، من ثم إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً لأحدث التطورات في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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