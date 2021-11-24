"التغير المناخي والبيئة" تحدث قائمة أنواع الكلاب المحظور حيازتها

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزاريـاً بشأن تعديـل الملحق رقم 2 المرفق بالقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.



يختص التعديل بتحديث قائمة أنواع الكلاب المحظور حيازتها وتداولها للأفراد والمؤسسات التجارية وشمل القرار 4 أنواع رئيسة من الكلاب وهي

1) البيتبول

وتضم: ستافوردشاير تيربير، البيتبول الأمريكي، ستافوردشاير تيريير، الأمريكان بولي

2) الماستيف



وتضم: الماستيف البرازيلي، والأرجنتيني، والتبتي. والفرنسي، والجنوب أفريقي، والإيطالي والهندي والكناري، ونابوليتان، وبولماستيف

3) كلاب توسا الياباني

4) كلاب بريسا كناريو

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