"التغير المناخي والبيئة" تحدث قائمة أنواع الكلاب المحظور حيازتها
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أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزاريـاً بشأن تعديـل الملحق رقم 2 المرفق بالقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
يختص التعديل بتحديث قائمة أنواع الكلاب المحظور حيازتها وتداولها للأفراد والمؤسسات التجارية وشمل القرار 4 أنواع رئيسة من الكلاب وهي
1) البيتبول
وتضم: ستافوردشاير تيربير، البيتبول الأمريكي، ستافوردشاير تيريير، الأمريكان بولي
2) الماستيف
وتضم: الماستيف البرازيلي، والأرجنتيني، والتبتي. والفرنسي، والجنوب أفريقي، والإيطالي والهندي والكناري، ونابوليتان، وبولماستيف
3) كلاب توسا الياباني
4) كلاب بريسا كناريو