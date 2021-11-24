"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات ، ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر2021، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما هنأت شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين.

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