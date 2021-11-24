ولي عهد الفجيرة يزور «بيت الحكمة» في الشارقة

المصدر: (الفجيرة - وام)

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زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، «بيت الحكمة» في الشارقة، أحدث صرح ثقافي في الإمارات، وكان في استقباله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق». وفي جولته في أرجاء الصرح المعماري، برفقة الشيخة بدور القاسمي، تعرف سموه من مروة العقروبي، مديرة «بيت الحكمة»، إلى أقسام المكان الذي يجمع بين عناصر العمارة والطبيعة التي تتميّز بها الإمارة.

وأثنى سموه على التصميم والتفاصيل الفنية الراقية التي يزخر بها المكان،والذي يحمل في تصميمه وجميع محتوياته رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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