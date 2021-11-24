المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، بفندق كونراد بأبراج الاتحاد ويعد الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة في مجال تطوير المدن الذكية، تحت شعار «استشراف مدن المستقبل»، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية وتناقش أفضل الممارسات الخاصة بتطوير المدن الذكية، وأطر العمل والخطط الطموحة للمدن الذكية في الإمارة.

والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في هذا المجال من خلال عروض وابتكارات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضمان توفير بنية تحتية عالمية المواصفات قادرة على دعم الاستثمار في التقنيات الحديثة ضمن القطاعات الحيوية كافة، وقد أعلن عن تدشين المرحلة التجريبية للتاكسي الذكي في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي خلال فعاليات القمة، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي جهة ومدينة رائدة عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.

حلول مبتكرة

وفي السياق، قال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في كلمته الافتتاحية: «يشرفني ويسعدني المشاركة في هذه القمة الاستثنائية، التي تعد قمة رائدة في تقديم حلول مبتكرة يتم العمل بها في دولة الإمارات وأبوظبي، والاستثمار والتطوير بشكل مستمر، لتوفير البنية التحتية الذكية، لتشكل تجربة رائدة عالمياً في تعزيز جودة الحياة، من خلال تقديمها حلولاً ذكية تركيزها الأساسي خدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الاستباقية، في القطاعات الحيوية، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح دولة الإمارات في التصدي لتبعات الجائحة».

مدن المستقبل

ورحب فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، في كلمته الافتتاحية بالمشاركين وضيوف القمة مشيراً إلى ضرورة العمل المشترك بهدف بناء مدن المستقبل: وقال: لا شك في أنّ المرحلة الأخيرة، وما شهده العالم من أحداث.. قد غيرت الموازين، ورسمت تطلعات جديدة للرؤى الحكومية حول العالم، ما شكل حافزاً إضافياً لنا، لاختبار الإمكانات كافة وأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، لنقوم بتوظيفها لخدمة الشعوب، في وقت نشهد فيه مرحلة غير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث.

وأضاف المهندس سالم سلطان المعمري رئيس اللجنة المنظمة إن قمة أبوظبي الذكية تركز على 4 محاور رئيسة مقسمة على يومين وهي التنقل الذكي، والأمن والسلامة، والتخطيط لمدن المستقبل، والاستدامة للطاقة، من خلال استضافة عدد من الخبراء الرئيسين و50 محاضرة و24 منصة عرض للمؤسسات الحكومية والخاصة تعرض أحدث المشاريع التقنية في مجال المدن الذكية.

وأعلن مركز النقل المتكامل عن بداية الخدمة التجريبية للتاكسي الذكي في جزيرة ياس وهو ذاتي القيادة خلال فعاليات أمس وقالت فاطمة الحنطوبي رئيسة قسم تخطيط خدمات النقل بالإنابة إن المرحلة الأولى نفذت فعلياً في مناطق بجزيرة ياس وتخدم مناطق أساسية ومنها الفنادق، وتعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها جعل إمارة أبوظبي ذكية.

مذكرات تفاهم

وقعت دائرة البلديات والنقل على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة، عدة مذكرات تفاهم مع كل من شركة بيانات، ومجموعة G42 وشركة هواوي إنترناشيونال كو. ليمتد (HUAWEI)، ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى دعم التعاون بينها وبين مؤسسات القطاعين الخاص، من أجل الإسهام في بناء وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز الحلول الرقمية الداعمة لنوعية الحياة في إمارة أبوظبي وجودتها.

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