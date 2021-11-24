الرميثي يشهد ختام تمرين «ميدوزا - 11» في اليونان

المصدر: أثينا - وام

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شهد معالي الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ختام التمرين العسكري المشترك «ميدوزا 11-» في اليونان، وذلك بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والعمليات الخاصة والطيران المشترك من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.

حضر ختام التمرين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، وشارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي.

يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لجميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتدريب، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة.

اشتملت التمارين على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة.

وتأتي مشاركة قواتنا المسلحة في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل الإمارات وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

وأشاد معالي الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بكفاءة وقدرات المشاركين في فعاليات التمرين العسكري المشترك «ميدوزا 11-» التي تعكس مستوياتهم وقدرتهم العملية في الميدان.

وأكد معاليه أهمية إقامة مثل هذه التدريبات النوعية التي من شأنها تعزيز قدرة مختلف الأسلحة والتشكيلات على القيام بالواجبات الوطنية والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة وتأمين أفضل حماية وسبل الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي وسيادته واستقراره.

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