محمد بن زايد: نحرص على التشاور مع الأردن لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا والمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أخاه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس في قصر الشاطئ.

تدوينة

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني.. نحرص على التنسيق والتشاور المستمرين مع الأردن الشقيق لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا والمنطقة العربية».

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالملك عبدالله الثاني في الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.. متمنياً للأردن وشعبه الشقيق مزيداً من التنمية والتقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام الارتقاء والتطور.

واستعرض سموه والملك عبدالله الثاني في اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام في الفترة المقبلة.

وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمرين لما فيه مصلحة بلديهما وشعبيهما ومصلحة المنطقة العربية، وشدداً على أهمية العمل من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالخير على الجميع في المنطقة وتحقق الازدهار والتنمية المستدامة وتوفر الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهها بما يضمن مستقبلاً أفضل لشعوبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وحميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

فيما حضر من الجانب الأردني الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وقد غادر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين البلاد، وكان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصول

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قد وصل إلى البلاد أمس ترافقه قرينته الملكة رانيا العبدالله في زيارة للدولة.

وكان في استقباله في مطار البطين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وعدد من المسؤولين.

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