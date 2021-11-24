حاكم الفجيرة يطّلع على خطة عمل وزارة العدل

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

وعرض النعيمي على سموه تفاصيل عمل الوزارة والآليات المتبعة في المحاكم الاتحادية والخطة العامة لعمل الوزارة للعام الجاري وذلك بمناسبة تولي النعيمي لمهام الوزارة.

وشكر وزير العدل صاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال ودعمه لعمل الوزارة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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