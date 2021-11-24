«تنفيذي الشارقة» يناقش توفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة، وتوفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين على أرضها.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة مطار الشارقة الدولي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة هواوي العالمية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون في عدد من الجوانب، منها تعزيز القيمة المؤسسية للابتكار من خلال البحث والتطوير نحو اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الشباب ودعمهم للإلمام بمهارات وتحديات قطاع الطيران، ووضع الخطط الاستباقية والحلول المبتكرة للتعامل مع التحديات التشغيلية بمنهجية مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش المجلس التقرير المقدم من هيئة الشارقة الصحية حول الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الإعاقة في مستشفى الجامعة بالشارقة، وتضمن التقرير تحليل الخدمات الصحية المقدمة لهم من حيث المنافع والخدمات ومستوى تطورها.

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