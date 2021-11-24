ولي عهد الفجيرة يطلع على أبرز مشاريع مؤسسة «الفجيرة للتنمية»

المصدر: (الفجيرة - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري الـ 4 لمجلس إدارة المؤسسة للعام 2021، بحضور سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة. واطلع سموه على آخر المستجدات في عمل المؤسسة وأنظمتها الداخلية والمشاريع الإسكانية التي تعمل عليها تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد، وتدعم تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز