اتفاقية لتمويل مركز «إبتيك» لدعم البحوث وتطوير الكفاءات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية لتمويل مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك» الذي تم تأسيسه بالشراكة بين جامعة خليفة ومؤسسة «اتصالات» والاتصالات البريطانية «بي تي» مدة 5 سنوات.

وقع الاتفاقية كل من المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة.

تعاون

وبهذه المناسبة، قال المسمار: ندرك أهمية التعاون والتضافر بين القطاعات المختلفة في هذه المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: تؤكد اتفاقية التمويل هذه عمق الشراكات التي تربط جامعة خليفة بمؤسسات القطاع الحكومي والشركات المرموقة في القطاع الصناعي والتي تهدف إلى الحصول على التكنولوجيات والحلول الحديثة.

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