«بيت الخير» تنفق 7.7 ملايين درهم لدعم الأيتام

المصدر: (دبي - البيان )

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أعلنت جمعية «بيت الخير» إنفاقها 7 ملايين و700 ألف درهم لمساعدة 1349 يتيماً ينتمون لـ 451 أسرة، من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.وتولي «بيت الخير» كفالة الأيتام ورعايتهم اهتماماً خاصاً، إذ أطلقت العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى توفير الرعاية للأيتام من مواطني دولة الإمارات، ممن فقدوا آباءهم ولم يبلغوا سن الرشد، مع ثبوت حاجتهم الفعلية للمساعدة. من جانبه قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إن مساعدة الأيتام تأتي في صميم أهداف الجمعية.

وأضاف: «تولي جمعية بيت الخير مشروع كفالة ورعاية الأيتام اهتماماً بالغاً، عملاً بالنهج القويم الذي تدعو له الشريعة الإسلامية، التي أعلت شأن الكافلين وجعلت ثوابهم عند ربهم مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، حيث تنفق الجمعية على اليتيم الذكر حتى يتخرج في الجامعة، ويبدأ في العمل، وعن اليتيمة الأنثى حتى تتزوج».

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