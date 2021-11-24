47.5 ألف بلاغ تعاملت معها «إسعاف دبي» خلال الربع الثالث 2021

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعاملها مع 47552 بلاغاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن الإدارة تسعى من خلال تطبيقاتها الذكية وخصوصاً تطبيق «sos» لتقليص زمن الاستجابة ورفع سرعة الوصول من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بالإضافة إلى احتوائه على مكتبة تضم مجموعة من المواد المرئية عن الإسعافات الأولية والتي تهدف لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وتوعية وتدريب أفراد المجتمع على كيفية التعامل مع أغلب الحالات الطارئة إلى حين وصول مركبة الإسعاف.

وعن تصنيف البلاغات ذكر الدراي أن يوم الخميس الماضي شهد ذروة البلاغات بمعدل 8430 بلاغاً، وأما عن تصنيف الفئات فكانت نسبة الذكور أعلى من الإناث، حيث وردت بلاغات من 27396 حالة من الذكور.

وأوضح أن تصنيف الفئات العمرية في عدد البلاغات لوحظ فيه أن الأغلبية للفئات العمرية بين 26 و40 عاماً وبمعدل 18539 بلاغاً لهذه الفئات.

وبين الدراي أن أكثر أنواع البلاغات كانت بلاغات الإصابات والجروح والتي بلغت 22721، يليها أمراض القلب بمعدل 13698 بلاغاً، في حين أن أقل أنواع البلاغات كانت البلاغات المتعلقة بالصحة النفسية بمعدل 543، وعن مواقع تلقي البلاغات فقد تصدرت المنازل عدد البلاغات بواقع 19067 بلاغاً.

وحذر خليفة الدراي من حوادث الدراجات ذات الدفع الرباعي في الصحراء، خصوصاً ونحن مقبلون على فترة الشتاء التي تتجه فيها أغلب العائلات لمزاولة نشاطات الرحلات والتخييم والمغامرات البرية، مشدداً على ضرورة توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة والحرص على عدم المغامرة غير المحسوبة والاتصال على الرقم 998 في حال وجود أي حالة طارئة.

وقال: إن مؤسسة الإسعاف لديها نقاط إسعافية في منطقة الخوانيج، تتضمن سيارات إسعاف ذات دفع رباعي للتعامل مع إنقاذ الحالات الطارئة وإصابات الحوادث جراء الشواء وركوب الدراجات في المخيمات الشتوية، مؤكداً أن 70% من الحوادث التي تتعامل معها المؤسسة في المناطق البرية ناجمة عن استخدام الدراجات بطريقة عشوائية.

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