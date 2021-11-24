«شؤون الوطني» تعرّف طلبة جامعة زايد بطبيعة الحياة البرلمانية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لقاء خاصاً لتعريف طلبة جامعة زايد وزيادة وعيهم بمراحل عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، وذلك من خلال إطلاعهم على المبادرات التي تطلقها الوزارة وتوظف من خلالها التقنيات الحديثة في سبيل تعزيز وعي المجتمع بالعمل البرلماني في الدولة، وأهم الإنجازات التي حققتها الاستحقاقات الانتخابية الأربعة، والتي بدأت في عام 2006م.

واستعرض فريق الوزارة المبادرات الرقمية المبتكرة الخاصة بالوزارة، إذ تعرف الطلبة بمبادرة خريطة المراكز الانتخابية، وهي عبارة عن خريطة تفاعلية لدولة الإمارات تظهر فيها المراكز الانتخابية متضمنة إحصائيات كل مركز انتخابي.

كما استعرض فريق الوزارة مبادرة «رحلة الانتخابات»، وهي عبارة عن شاشة تفاعلية تعرض مراحل العملية الانتخابية.

وكذلك استعرض الفريق تطبيق «أنت في المجلس الوطني الاتحادي» بتقنية الواقع الافتراضي. وقد تم تعريف الطلبة - أيضاً - بنظام التصويت الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز