«أبوظبي المجتمعية» تعلن بدء أعمالها للارتقاء بجودة حياة السكان في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «تعاونية أبوظبي المجتمعية» التي تعمل على تمكين المجتمع من خلال ابتكار حلول ممكنة للارتقاء بحياة السكان الاقتصادية والخدمية والاجتماعية عن بدء ممارسة أعمالها بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز فكرة «أبوظبي المجتمعية» التي ولدت نتاج فكر شباب إماراتي طموح منشغل بتحديات وهموم المجتمع وباحث عما هو خير لأبناء الدولة وسكانها، بأنها التعاونية الأولى التي تعنى بالتطبيق الكامل والمبتكر لمفهوم الاقتصاد المجتمعي، حيث تتيح العضوية وللمرة الأولى على مستوى الدولة لجميع المُستحقين من مختلف إمارات الدولة وتفتح لهم باب المساهمة في مشاريعها التي يعود ريعها لهم وللمجتمع في نفس الوقت، كما سيحظى كافة أعضاء التعاونية بخدمات مميزة وبعائد أرباح من مشترياتهم الخاصة.

وكانت «أبوظبي المجتمعية» قد تأسست في العام 2019 بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الاقتصاد برعاية وتمكين من «شركة الإمارات للتمكين المجتمعي» التي تعمل على تعزيز مفهوم الابتكار الاجتماعي للارتقاء بجودة حياة السكان في الدولة عبر توفير أطر مجتمعية قادرة على التقرير في طبيعة خيارات السكان واستحداث آليات حياتية تتناسب مع متطلبات الأمن الاقتصادي والرفاه المجتمعي.

وتهدف «تعاونية أبوظبي المجتمعية» إلى دعم وترجمة رسالة ورؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في التمكين المجتمعي من خلال ترسيخ عمل وأثر التعاونيات في المجتمع وتعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية التي تتمثل في شراكة شرائح المجتمع في تحقيق الغايات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الرفاه والاستقرار الاجتماعي، كما تدعم ثقافة التعاونية مفهوم المساهمة والتعاون الاجتماعي عبر الشراكة المجتمعية في عدة مشاريع تخدم الأعضاء لإنماء حياتهم والارتقاء بجودتها.

وترجمةً لرسالتها المركزية المتمثلة في المساهمة ببناء مجتمع متعاون ومزدهر تحرص «تعاونية أبوظبي المجتمعية» على تحقيق البعد القيمي والثقافي في ممارساتها وأعمالها والمتمثلة في ترسيخ قيم التطوع والتعاون وتحقيق العدالة والتكافؤ في الفرص بين الجنسين ومختلف الفئات.

دعوة

تدعو «تعاونية أبوظبي المجتمعية» كافة المواطنين من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في مسيرة التنمية والرفاه الاجتماعي عبر المساهمة في مشاريع ذات بعد اجتماعي مستدام، وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للتعاونية: abudhabicc.ae، حيث سيتم إطلاق أول مشاريع التعاونية النوعية تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات في عامها الخمسين. وحول الفكرة التي أسست لمفهوم «تعاونية أبوظبي المجتمعية» أكد علي آل سلوم رئيس مجلس إدارة «تعاونية أبو ظبي المجتمعية» أن المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم تنمية المجتمع ورفاه السكان تشكل حافزاً لكل أفراد المجتمع للمساهمة في هذه المسيرة المباركة من خلال تمكينهم وتوفير حلول مبتكرة متشاركة فيما بينهم.

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