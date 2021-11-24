«الشارقة الخيرية»: 21 % حجم التبرعات الإلكترونية منذ مطلع العام

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن وسائل التبرع الإلكترونية استحوذت على 21% من إجمالي الدخل العام للجمعية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر، مقارنة بوسائل التبرعات الأخرى التي توفرها الجمعية بهدف التيسير على المحسنين ووضع خيارات عدة للتبرع ووضع الصدقات.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن الجمعية تمكنت من التحول الإلكتروني بشكل كامل في غضون العامين الماضيين، وتمكنت من تحويل جائحة كورونا من محنة إلى منحة تقودها للاستفادة من الوسائل الإلكترونية وتعميمها بشكل كامل، حيث لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الجمهور، مما يؤكد قدرة الجمعية على التحول بشكل كلي إلى منظومة العمل الرقمي. وأوضح أن مؤشرات التحول الرقمي تبدو من خلال تفاعل جمهور المحسنين وإقبالهم على التبرع من خلال الوسائل الإلكترونية المتوفرة في الجمعية، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والرابط الذكي والرسائل النصية.

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