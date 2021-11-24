أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وسط طقس صحو رطب إلى غائم جزئيا مع فرصة لتشكل الضباب.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن طقس اليوم صحو رطب إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً فيما تميل درجات الحرارة للاخفاض، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس الخميس صحوا رطبا إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً وانخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر مضطرب في الصباح الباكر غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الجمعة صحو رطب إلى غائم جزئيا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود السبت طقس صحو رطب إلى غائم جزئيا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً صباحاً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما الأحد، فيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية وأقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للأتربة والغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز