كهرباء دبي تستعرض إنجازاتها

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتستعرض في منصتها المشاركة في القمة أبرز مشاريعها الرائدة عالمياً ومبادراتها الرقمية المبتكرة وخدماتها الذكية المتطورة، التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء وضمان مستقبل رقمي شامل ومستدام. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسعدنا المشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع بوصفنا أحد الشركاء المؤسسين للقمة، لمشاركة خبراتنا في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء لدعم الجهود الهادفة إلى الحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً، وتقوية أواصر التعاون العالمي والشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف السياسات الحكومية بما يساهم في تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، لدعم النمو الاقتصادي، وانسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تولي الهيئة أهمية بالغة للاستثمارات الخضراء».

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