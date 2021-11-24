اتفاقية لتأسيس مصنع للمواد الغذائية بـ735 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، عن اتفاقية مع مجموعة «وينتشاو» لبناء منشأة عالمية المستوى، لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم إماراتي. ويأتي الاتفاق في سياق جهود مدينة دبي الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة ودعم مختلف الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار».

وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة أمس على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 التي يحتضنها إكسبو 2020 دبي، ومن المخطط انطلاق أعمال بناء المرحلة الأولى من المنشأة الضخمة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 950 ألف قدم مربعة، في النصف الأول من عام 2022. وتم تصميم المنشأة بأسلوب يتبنى أحدث تقنيات الإنتاج والتخزين، وإنتاج غذائي متوقع بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم إماراتي سنوياً.

إنجازات بارزة

وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «نرحب بمجموعة وينتشاو في مدينة دبي الصناعية، وستشكل منشأتها الجديدة إضافة نوعية لبيئة الأعمال في المدينة وفي دولة الإمارات ككل»، موضحاً أن «المجموعة أظهرت في أكثر من عقد من الزمن، ابتكارات ونمواً كبيرين في أنشطة إنتاج وتخزين المواد الإلكترونية فضلاً عن إنجازات بارزة في مجالات التجارة الإلكترونية».

مركز لوجيستي

من جانبه قال جيانشنغ صن، رئيس مجلس إدارة مجموعة «وينتشاو»: «نتطلع لإنشاء مركزنا اللوجستي المتكامل في مدينة دبي الصناعية، وهو أول معلم مهم في تعاوننا الاستراتيجي، ونتطلع إلى ترسيخ فرص النمو والابتكار ومكانة دبي الرائدة مركزاً صناعياً ولوجستياً بارزاً.

وستضعنا المنشأة الجديدة ذات المستوى العالمي للخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية في مدينة دبي الصناعية في مركز قوي لتصنيع وتخزين وتوزيع المواد الغذائية بكفاءة مع الإسهام في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي».

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