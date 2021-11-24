محمد العسكر: الثورة الصناعية الرابعة تغير خارطة الوظائف وتزيد الإنتاجية

المصدر: (دبي ـ وائل اللبابيدي)

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قال الدكتور محمد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: إن تسارع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعلى رأسها الأتمتة والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تغير خارطة الوظائف خلال السنوات العشر، لافتاً إلى وجود اتفاق في أوساط الاقتصاديين على أن التحول الرقمي سيؤدي إلى خسارة ملايين الوظائف الحالية، في حين سيكون هنالك زيادة في الإنتاجية، مع تأثر الدول ذات الدخل المنخفض بالمتغيرات القادمة.

وأوضح خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن الدراسات تشير إلى توظيف روبوت واحد مع 1000 عامل في الولايات المتحدة يؤدي إلى انخفاض الأجور 0.42 % وانخفاض نسبة اليد العاملة بنسبة 0.2 % أو 400 ألف وظيفة. وأضاف: في المقابل الجميع متفق على أنه سيكون هنالك زيادة في الإنتاجية بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي علاوة على نمو في الطلب وزيادة في خلق وظائف جديدة. وهنالك اتفاق على أن الدول الفقيرة التي لا تتمتع بعمالة مؤهلة ستكون الأكثر عرضة للتأثر سلبياً بهذه المتغيرات.

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