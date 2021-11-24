لا خطط لإدراج «سند» و«ستراتا» في أسواق المال

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قال بدر سلطان العلماء المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لمنصة الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، إنه لم يتم حتى الآن ‎بحث إدراج الشركات العاملة في قطاع خدمات الطيران والتصنيع «سند» و«ستراتا» في أسواق المال إلى الآن، لافتاً إلى أن أي خطط من هذا النوع ترتبط بوصول الشركات إلى حجم معين.

وأفاد العلماء خلال تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للتصنيع والصناعة أن المواطنين الإماراتيين يشكلون 64% من موظفي مصنع ستراتا البالغ عددهم نحو 650، لافتاً إلى أن 90% من المواطنين العاملين في المصنع هم من النساء.

وأضاف: «بدأنا المصنع بالتزام من شركة»إيرباص«بمليار دولار من المشتريات، ولكن مع الجهود التي بذلت ارتفعت قيمة الالتزامات إلى 5 مليارات دولار في أربع سنوات».

وحول المخاوف من اتساع فجوة التنمية بين البلدان النامية والمتقدمة جراء التحول الرقمي، أشار العلماء، الذي يرأس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إلى أن أعداد الوظائف ارتفعت مع كل ثورة صناعية، لافتاً إلى أن خسارة بعض الوظائف التقليدية يقابلها وظائف جديدة كل يوم.

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