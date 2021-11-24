دبي مركز إطلاق 13 سيارة كهربائية من «جنرال موتورز»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد الدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول رئيس «جنرال موتورز» العالمية، أن دبي ستكون أول مركز خارج الولايات المتحدة لإطلاق 13 سيارة كهربائية جديدة في منطقة الشرق الأوسط في العامين المقبلين.

وأضاف إن أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستطلق «شفروليه بولت EUV» في الربع الأول 2022 وسيارة «همر EV» في الربع الرابع من العام المقبل، بالإضافة إلى سيارة «كاديلاك ليرك» في الربع الأول 2023.

وأضاف كيفر لـ«البيان» على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع إن دبي المكان الأمثل لإطلاق سيارات «جنرال موتورز» الكهربائية بفضل قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بالمعرفة التقنية، لافتاً إلى أن أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستقوم أول مرة في الإمارات بإطلاق منصة «أون ستار» التي تعمل كخدمة اشتراك في الثاني من ديسمبر المقبل.

مشيراً إلى أن المنصة تستفيد من تقنية «واتسون» للذكاء الاصطناعي التي طورتها «آي بي إم» في توفير تجربة متميزة تسمح للسائقين والركاب بتحقيق مستويات أفضل من التواصل والسلامة .

وذلك في أساطيل سياراتها الحديثة من علامات «شفروليه» و«كاديلاك»، و«جي إم سي». وأضاف: تتواءم تطلعاتنا مع تطلعات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بخصوص الاستدامة وحماية البيئة في العالم ولدينا تطلعات للوصول إلى نسبة صفر في الحوادث والازدحام وندعو الصناعة للتعاون ومشاركتنا في رحلة التحول هذه.

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