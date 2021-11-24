الإمارات تطلق مركزاً عالمياً للصناعات الطبية الحيوية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق مبادرة «مركز الصناعات الطبية الحيوية»، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» ومركزها فيينا.

وذلك بهدف تعزيز البحوث والتصنيع في قطاع الصحة وعلوم الحياة والاستجابة للمخاطر والتحديات الصحية الحالية والطارئة في العالم، بالإضافة إلى تمكين الوصول العادل للدول إلى العلاجات والمنتجات الصحية اللازمة في المستقبل.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في موقع «إكسبو 2020 دبي» أمس، إن المركز الذي سيقام على أرض الإمارات سيكون مركزاً عالمياً للتميز لتعزيز الإمكانيات الصناعية قي قطاع علوم الحياة والتعاون بين الحكومة وشركات الصناعات الدوائية بهدف التجاوب السريع والفعال مع التهديدات الصحية في المستقبل.

وأكّد أن المركز الذي يهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية في قطاع الصحة سيستفيد من تجربة الإمارات الرائدة عالمياً في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، واصفاً المركز بأنه «خطوة طبيعية على طريق توسيع البنية التحتية وتعزيز التآزر المطلوب بين الدول».

دعم

وأوضح أن المركز يهدف إلى جذب كبرى شركات الصناعات الطبية في العالم، وتقديم الدعم الطبي للدول الفقيرة، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد لكبرى شركات إنتاج والصناعات الطبية والأدوية ودعم متطلباتها، لافتاً إلى أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول موعد إطلاق المركز وبدء العلميات في موعد لاحق.

وقال إن المركز، الذي يعتبر المبادرة الرئيسية للقمة العالمية للتصنيع والتكنولوجيا، سيركز على صناعة وإنتاج المواد والمعدات الطبية واللقاحات والحلول المتقدمة في مكافحة ومعالجة أي جائحة مستقبلية قد تحدث في العالم.

وأوضح أن الشراكة مع «يونيدو» تهدف للاستفادة من خبرة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إيجاد فرص وحلول تفيد دول أخرى قد لا تملك الطاقات التقنية والاقتصادية في إيجاد حلول للمشاكل الصحية التي قد تطرأ في المستقبل.

وأضاف السويدي: تعلمنا من الجائحة أن الدور القيادي والعلوم والتكنولوجيا والتعاون الدولي يمكن أن يحقق المعجزات، حيث شكلت مساعدات الإمارات 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتعثرة خلال الجائحة.

لقاحات

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن المركز سوف يقوم بتطوير اللقاحات بهدف تمكين الدول الأفقر من الحصول على اللقاحات والعلاجات بشكل عادل.

وأفاد سلطان العلماء بأن الإمارات ستستفيد في إطلاق المركز من الدور الريادي عالمياً الذي قامت به الإمارات خلال الجائحة، بفضل خبرتها ومرونتها في تبني الحلول التقنية الحديثة من التعامل بسرعة والحد من تأثير الجائحة في الدولة من جهة وتقديم الدعم والمساعدات الطبية للعديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، من جهة أخرى، موضحاً أن المركز سيقوم بتطوير اللقاحات بهدف تمكين الدول الأفقر من الحصول على اللقاحات والعلاجات بشكل عادل.

خبرة

وقال برناردو سارمينتو، المدير العام ومدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إن المركز سيلبي متطلبات الرعاية الصحية الضرورية للدول الأكثر فقراً، لافتاً إلى أن (اليونيدو) تملك الخبرة في التصدير وتحديد المتطلبات الصحية.

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