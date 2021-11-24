برئاسة منصور بن زايد ..«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والمبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والضوابط المتعلقة بتعزيز واستدامة توفر الخدمات الدوائية الأساسية لجميع السكان في الدولة، خصوصاً في حالات الطوارئ والكوارث والضوابط المتعلقة بالمساعدات السكنية ومستقبل قطاع توزيع الوقود في الدولة.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس خلال جلسته التعديلات المقترحة على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المعلومات الائتمانية.

وفي التقارير الحكومية وأداء الجهات، استعرض المجلس خلال جلسته عدداً من التقارير المقدمة من ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات عن السنة المالية المنتهية 2020، تضمنت كلاً من شركة الاتحاد للقطارات، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات العقارية.

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