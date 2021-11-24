شرطة دبي تضم سيارتين «أودي R8 كوبيه» إلى أسطولها ضمن جهود تعزيز الأمن السياحي

المصدر: دبي - البيان

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دشن العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، سيارتي أودي R8 كوبيه من الطراز الجديد، من شركة النابودة للسيارات «أودي»، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، وكيه راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات، والعقيد الدكتور مبارك بو نواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، وكارستن بندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط، ومازن النشار، مدير المبيعات لدبي والإمارات الشمالية للشركة.

وأكد العميد الجلاف، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن السياحي في إمارة دبي، عبر إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعمدت إلى ترسيخ شعور الزوار والمقيمين بالأمن والاطمئنان.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور مبارك بو نواس الكتبي، أن إدارة الشرطة السياحية تسعى من خلال دورياتها السياحية إلى تعزيز التواصل بين الجمهور وأفراد الشرطة، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة والحكومة لإسعاد المجتمع.

وقال ك. راجارام الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: «فخورون جداً بمواصلة شراكتنا الطويلة مع القيادة العامة لشرطة دبي».

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