«مرور دبي» تضبط 9886 دراجة هوائية مخالفة لقانون السير خلال 10 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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أسفرت الحملات المرورية الضبطية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، عن ضبط 9886 دراجة هوائية مخالفة لقوانين السير والمرور، وكذلك التي تسير على شوارع تزيد سرعتها على (60) كم/ ساعة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحملات الضبطية التي نظمتها إدارة دوريات ديرة وبردبي، في مناطق الاختصاص لضبط الدراجات الهوائية المخالفة لقواعد السير، تهدف إلى الحد من الوفيات والإعاقات والإصابات الناجمة عن حوادث تلك الدراجات، التي غالباً ما تعرض قائديها لحوادث الاصطدام، خاصة الذين يمشون عكس اتجاه السير.

وعلى الأرصفة في الأسواق التجارية، وبين الأزقة الضيقة، مشيراً إلى أنهم يهددون بذلك حياتهم وحياة المارة إلى الخطر، بالإضافة إلى تجاوزاتهم عند قيادتها على الطرق وعبورهم الشوارع بطريقة خطرة جداً، والتنقل بالدراجات من شارع إلى آخر عبر الجزيرة الفاصلة لاتجاهي الشارع العام. مؤكداً أنه على الرغم من قيام الإدارة العامة للمرور بتنظيم حملات توعوية مكثفة لسائقي تلك الدراجات، بهدف توعيتهم بمواصفات الأمن والسلامة الواجب توافرها أثناء قيادة الدراجات الهوائية على الطرق، وإرشادهم بأهمية توافر بعض الوسائل اللازمة لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، إلا أن هناك فئة منهم يخالفون قواعد السير والمرور ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. لافتاً إلى أن صدم دراجة حتى لو كان بسيطاً يسفر عادة عن وفاة قائدها أو تعرضه لإصابة بليغة بسبب ارتطامه العنيف بالأرض.

ونوه العميد سيف المزروعي، إلى شروط ووسائل الأمن والسلامة التي يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة تلك الدراجات، والتي تتمثل في وضع خوذة للرأس تستوفي المعايير أثناء القيادة على الطريق العام، وارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، واحترام قوانين السير بالتقيد بالإشارات الضوئية، والإشارات الأخرى الموجودة على الطريق، وكذلك إرشادات شرطي المرور، بالإضافة إلى تثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة الهوائية، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

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