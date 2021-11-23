سفير الإمارات في بوركينا فاسو يدشن مشروع الوحدات الإنتاجية للنساء

المصدر: واغادوغو - وام

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باشرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع الوحدات الإنتاجية للنساء في بوركينا فاسو بهدف تمكين النساء في هذا البلد، من خلال تدريبهن على عدد من المهارات الأساسية ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات، على المساهمة في النمو الاقتصادي والتنموي لبلدهن.

وقام الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى نيجيريا والسفير غير المقيم لدى بوركينا فاسو، برفقة ويدراغو يوجين عضو المجلس الوطني في بوركينا فاسو وحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى واغادوغو وعدد من القيادات النسائية بتدشين مشروع الوحدات الإنتاجية بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يهدف إلى تمكين أكثر من 15000 امرأة في 13 إقليماً في بوركينا فاسو اقتصادياً.

وأشار التفاق في كلمة بالمناسبة إلى أن هذه المبادرة تشكل منصة لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً، مؤكداً على أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة الرائدة في الدولة، وشدّد على أنّ الأنشطة الإنسانية للدولة تركز على دعم وتمكين النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم.

ومن جانبها، أثنت يوجين على هذا المشروع الذي من شأنه الارتقاء بمئات من النساء البوركينيات وتمكينهن من محاربة الفقر ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات.

وتوجهت بالشكر لحكومة وقيادة دولة الإمارات على دعمها للمرأة في بوركينا فاسو وإسهامها في تخفيف معاناة آلاف العوائل عبر هذه المبادرة، مشيدة بجهود الدولة الإنسانية، مشيرة إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وبوركينا فاسو.

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