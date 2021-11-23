طقس الإمارات غداً.. غائم وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً خاصة على البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:34 والثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والثاني عند الساعة 22:30 .

ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والثاني عند الساعة 01:17 والجزر الأول عند الساعة 18:13 والثاني عند الساعة 07:24 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 23 85 25

دبي 30 25 85 25

الشارقة 30 19 85 25

عجمان 29 22 85 35

أم القيوين 28 18 85 40 رأس

الخيمة 29 19 85 40

الفجيرة 32 22 65 20

العين 32 21 85 20

ليوا 32 19 95 20

الرويس 28 20 85 45

السلع 30 19 85 30

دلما 27 24 85 45

طنب الكبرى 29 25 80 40

طنب الصغرى 29 25 80 40

أبو موسى 29 25 80 40

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