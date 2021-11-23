"الوطني الاتحادي " ومجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية يبحثان تبادل الخبرات البرلمانية

المصدر: وام

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التقى سعادة محمد عيسى الكشف نائب رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في مقر المجلس بدبي، سعادة عثمان أوران رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية في المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا.

وأشار سعادة محمد عيسى الكشف خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب مؤكدا أهمية زيادة التعاون بين لجنتي الصداقة في المجلس الوطني الاتحادي والبرلماني التركي.

وقال سعادته إنه جرى خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية بين الجانبين خلال المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه أكد سعادة عثمان أوران حرص مجلس النواب التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات بين لجنتي الصداقة بين المجلسين وأهمية تبادل الخبرات على جميع المستويات خاصة البرلمانية.

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