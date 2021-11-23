1200 موظف من «تعاونية الاتحاد» يشاركون في حملة «سلامة المشاة 2021»

المصدر: دبي - البيان

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شارك 1200 موظف من موظفي تعاونية الاتحاد في حملة سلامة المشاة 2021 التي نظمتها إدارة المرور في شرطة دبي، وذلك في إطار خططها للمشاركة في الحملات المحلية والتوعوية، لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية بين موظفيها، وبهدف الوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.

وهدفت شرطة دبي من خلال توعية الموظفين في أماكن وجودهم وعملهم بالتعاونية إلى تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري، دعماً لمفهوم الشرطة المجتمعية، وذلك ضمن مساعي الشرطة إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات وتوعية موظفيها بأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية التي تؤمّن على سلامة المشاة في الطريق، للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد أحمد سالم بن كنيد الفلاسي أن التعاونية تحرص على المشاركة في حملات التوعية المحلية بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن مشاركة التعاونية في حملة سلامة المشاة 2021 تأتي في إطار مساعيها الدائمة إلى تعزيز الثقافة المرورية في نفوس جميع موظفيها، وترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة للوقاية من هذه الحوادث التي قد تحدث، لافتاً إلى أهمية هذه الحملة في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية التي تعد من الأهداف الاستراتيجية للتعاونية.

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