الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل الملكة رانيا العبدالله

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر.. بجلالة الملكة رانيا العبدالله، وعبرت عن خالص تمنياتها للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتعاونهما في العديد من المجالات، وأهمها المؤسسات المعنية بالمرأة والطفل والشباب في البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بينها وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وأطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الملكة رانيا العبدالله على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وجعلها مساهماً رئيساً في مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها دولة الإمارات.. مشيرة إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات خاصة في المجالات التنموية بين الدول الشقيقة بما يعزز التقدم والازدهار لشعوبها والمنطقة.

من جانبها، أشادت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وما تقوم به على صعيد تمكين المرأة والمؤسسات التي تعنى بالأسرة والطفولة.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً لجلالة الملكة رانيا العبدالله.

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