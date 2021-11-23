الشؤون القانونية لحكومة دبي تستقبل وفداً من وزارة العدل البريطانية

المصدر: البيان

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استقبل سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفدًا رفيع المستوى من وزارة العدل البريطانية، برئاسة دايفيد ولفسون، وزير دولة بوزارة العدل البريطانية، الذي يزور الدولة حاليًّا.

وقد استهل د. بالهول الاجتماع بالترحيب بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات في العمل القانوني.

وقد استمع الوفد إلى شرح تفصيلي، تناول التعريف بالخدمات التي تقدمها الدائرة وفق مهامها واختصاصاتها، وجهودها المبذولة في دعم وتطوير المنظومة القانونية بالإمارة، كما اطلع على تجربتها في التعافي من أزمة كوفيد-19، وممارساتها في تطبيق متطلبات المعايير العالمية بنظام استمرارية الأعمال، وإنجاز الخدمات التي تقدمها، وفق الخطط الاستباقية والاستراتيجيات التي مكّنتها من تقديم خدماتها خلال الأزمة بجودة وكفاءة وإنتاجية تلبي تطلعات متعامليها، وتحقق متطلبات الريادة والاستدامة في العمل الحكومي.

كما اطلع الوفد على جهود الدائرة في التسوية الودية للدعاوى التي قد ترد ضد الجهات الحكومية لإمارة دبي، والسعي لتسويتها وفق إجراءات تضمن الحيادية والشفافية، دون اللجوء لمرحلة التقاضي، بالإضافة إلى اطلاع الوفد على تجربة الدائرة في تطبيق استراتيجية المعاملات اللاورقية، وأتمتة جميع عملياتها المؤسسية، وفق أعلى معايير الحماية الإلكترونية للأمن المعلوماتي لضمان التطبيق الأمثل للتحول الرقمي في العمل الحكومي.

وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الوفد الزائر بتجربة الدائرة في تنظيم العمل القانوني، وتوظيف التقنيات الحديثة التي تعزز الثقة في ريادة الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تزيد من فرص الاستفادة من الخبرات القانونية بحكومة دبي.

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