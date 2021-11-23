مكتوم بن محمد يستقبل رئيس الأعمال الدولية في بنك "أوف أمريكا"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم (الثلاثاء) بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك "أوف أمريكا"، في مركز دبي المالي العالمي.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع المصرفي الإماراتي للبنوك العالمية، وحرص المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستفادة من البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت دولة الإمارات في التحول إلى مركز جذب رئيسي للمستثمرين والبنوك والمحافظ الاستثمارية النشطة في سوق رأس المال العالمي، والباحثين عن فرص استثمارية مجدية في سوق مستقرة، وقطاع مصرفي قوي وموثوق.

من جانبه، أكد رئيس الأعمال الدولية في بنك "أوف أمريكا" على مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال من مزايا، بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، إلى جانب سوق واعد يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية، مشيداً بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها دبي وإدراجها لشركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز