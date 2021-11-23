شرطة أبوظبي تطرح فئة الـ 50 للمركبات احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن طرح الفئة" 50 "من لوحات المركبات بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة، اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق 24 نوفمبر الجاري.



وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أن طرح هذه الفئة من لوحات الأرقام من شأنه أن يُضفي على احتفالاتنا بمرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات بُعداً آخر وجاذبية خاصة، لهذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها العظيمة في قلوبنا.



وذكر بأنه يمكن للمتعاملين اقتناء لوحاتهم الجديدة من هذه الفئة في جميع مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات.

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