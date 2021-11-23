5 ديسمبر المقبل آخر موعد للتسجيل في المؤتمر التاسع لعلوم الوراثة البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن يوم 5 ديسمبر المقبل آخر موعد للتسجيل في المؤتمر العربي الـ9 لعلوم الوراثة البشرية، والذي من المقرر انعقاده في 8 و9 ديسمبر المقبل افتراضياً.

ويناقش المؤتمر في نسخته الـ9 موضوع علم الجينوم في العالم العربي وذلك من خلال 4 محاور رئيسة وهي: آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة، البيانات الجينومية العربية الضخمة، جينوميات العدوى والمناعة، علم الجينوم والمجتمع، وذلك من خلال محاضرات مقدمة من نخبة من أهم الباحثين والعلماء المتخصصين في علم الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم وأبرزهم الدكتور خالد فخرو دكتور علم الوراثة البشرية، والأستاذ الدكتور ايفان ايلشير من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ستتضمن فعاليات المؤتمر العديد من الأنشطة والمسابقات ومنها مسابقة أفضل ملصق بحثي تختاره اللجنة العلمية ومسابقة أخرى للملصق الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات من المشاركين، كما يقوم المسجلون في المؤتمر بالعديد من الأنشطة التفاعلية من خلال التطبيق الخاص بالمؤتمر مثل الاختبارات القصيرة حول علم الوراثة البشرية والعديد من التحديات الأخرى.

وقال الدكتور اندريه ميجاربان عضو المجلس العربي للمركز: إنه من دواعي سروري أن أشارك في سلسلة المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية منذ عدة سنوات، لقد أصبح المؤتمر حدثاً ننتظره كما شهد بداية مشاريع بحثية تعاونية عدة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: صمم البرنامج العلمي للنسخة الـ9 من المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية ليناقش التحديات والفرص لعلم الوراثة البشرية وخاصة في العالم العربي وفي الوقت نفسه حرصنا على مناقشة أحدث التقنيات في هذا المجال في جميع أنحاء العالم كما فعلنا في جميع النسخ السابقة للمؤتمر.

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