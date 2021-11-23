"الاتصالات والحكومة الرقمية" وجامعة خليفة توقعان اتفاقية لتمويل مركز "إبتيك"

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية لتمويل مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إبتيك" - الذي تم تأسيسه بالشراكة بين جامعة خليفة ومؤسسة "اتصالات" والاتصالات البريطانية (بي تي) لمدة 5 سنوات.

وقع الاتفاقية المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وذلك خلال معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جايتكس) 2021.

وبموجب الاتفاقية فإنها تغطي العديد من مجالات التعاون التي تشمل البحث والابتكار وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى تمويل بقيمة 70 مليون درهم لمدة 5 سنوات لمركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إبتيك".

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