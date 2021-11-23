عمار النعيمي يتسلم الشهادة البلاتينية " آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة " الأعلى عالميا

المصدر: وام

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تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشهادة البلاتينية " آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة " التي حصلت عليها إمارة عجمان من المجلس العالمي لبيانات المدن «World Council on City Data» وتعتبر الشهادة الأعلى عالميا في قياس مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وبهذه الشهادة عززت عجمان مكانتها وتصنيفها بين المدن العالمية.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الشهادة عبر الاتصال المرئي مع الدكتورة باتريشيا مكارني رئيسة المجلس العالمي لبيانات المدن - الذي يتخذ كندا مقرا له - وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعدد من الشيوخ ومدراء العموم وكبار المسؤولين في الإمارة.

وقال سموه إن حكومة عجمان حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها بحصولها على شهادة الآيزو في بيانات المدن .

وأعلن سموه عن تقدم إمارة عجمان للحصول على شهادتي آيزو وهما " شهادة آيزو المدن المرنة " و "شهادة آيزو المدن الذكية" بحيث تكون ضمن أوائل المدن بالعالم التي تطمح للحصول على ثلاث مواصفات عالمية.

واستمع من سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى شرح َواف حول رحلة الإمارة في قياس المؤشرات ضمن المنهجية المعتمدة، موضحة أهمية تعاون الجهات المحلية والاتحادية والخاصة ودورها في توفير المؤشرات الرئيسية والداعمة.

ويأتي الحصول على هذه الشهادة بعد تطبيق المواصفات القياسية في نظام قياس مؤشرات جودة أداء المدن في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والحضرية والصحية بالإضافة إلى الالتزام بمنهجية القياس المعتمدة لدى المنظمة الدولية المعنية بعرض المؤشرات عبرمنصة البيانات العالمية للمدن.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إحراز المرتبة البلاتينية تعني أن إمارة عجمان تمكنت من جمع البيانات الخاصة بمعظم المؤشرات ووفق المنهجية التي نصت عليها معايير المواصفة وتمكنت بجدارة من تزويد المنظمة ببيانات لأكثر من 90 مؤشراً.

وأشاد بدور المركز وتعاون الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والخاصة في الحصول على هذه الشهادة العالمية وأهمية المهام التي يضطلع بها المركز في دعم صناع القرار مما يساهم في تعزيز التصنيف العالمي للإمارة في العديد من الإحصائيات الدولية كمؤشرات التنافسية وجودة الحياة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المتخصصة ورفع مستوى التبادل المعرفي والخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال البيانات والمؤشرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جوانب الخدمات العامة واتخاذ القرارات السليمة في التخطيط التنموي وقد حقق المركز العديد من الشهادات و الجوائز وهذه الشهادة تعتبر واحدة من أهم الشهادات المعترف بها عالميا .

من جانبها قالت الدكتورة هاجر الحبيشي أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة جهود كافة الشركاء والجهات والمؤسسات للارتقاء بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أوجه ومجالات العمل والحياة، مشيرة إلى أن الجهود كثفت لمواءمة ومواكبة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسي لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة لبناء نظام إداري يضمن وجود علاقات تعاون فعالة وناجحة مع الشركاءبما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

وأشادت بفريق عمل الحكومة الطموح والذي عمل يداً بيد للوصول للهدف المنشود واستطاع اجتياز كافة مراحل التقييم بجدارة.

هذا ويساعد المجلس العالمي للمدن WCCD المجتمعات على تبني بيانات المدن الموحدة والتي تم التحقق منها بشكل مستقل للمقارنة عالميا مع مدن أخرى وفقا لمقاييس عالمية موحدة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشأن الإدارة والتخطيط والاستثمار ومراقبة التقدم والنتائج من أجل أن تكون المدن أكثر استدامة وأمانا ومرونة وازدهارا.

وتشمل المواصفة القياسية "آيزو 37120" لمؤشرات المدن المستدامة وجودة الحياة 104مؤشرات وتغطي 19 موضوعا رئيسا تشمل معظم القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وتضم المرافق العامة والتعليم والصحة والإسكان والتخطيط الحضري والنقل والاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن والترفيه والحوكمة والاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث وقد انضمت إمارة عجمان إلى أكثر من 100 مدينة حول العالم و التي تستعرض بياناتها ومؤشراتها الحضرية على المنصة العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالا لمسيرة الريادة والإنجازات التي تنتهجها حكومة عجمان في هذا المجال وتسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية كما وتسعى لبناء شراكات وعلاقات تعاونية متينة ومثمرة في كافة المجالات وفتح آفاق التنسيق المتبادل مع الجميعمن خلال تبني إطار عمل معتمد دوليا يخدم تحقيق أهداف الإمارة .

وأعربت الدكتورة باتريشيا مكارني عن سعادتها ونيابة عن فريق عمل المجلس العالمي لبيانات المدينة بأن يقدم لإمارة عجمان شهادة WCCD ISO 37120 من المستوى البلاتيني والتي تمثل المستوى الأعلى من شهادة WCCD مما يعكس مدى التزام الإمارة بمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا وشمولاً لمواطنيها إضافة إلى التزامها أيضا بأن تصبح من أوائل المتبنين لمعياري WCCD الأحدث - ISO 37122 "مؤشرات المدن الذكية" و ISO 37123 "مؤشرات المدن المرنة".

وأكدت أنه بذلك تنضم عجمان ضمن المدن الرائدة في بياناتها على مستوى العالم وتسعى حاليا للحصول على شهادات بموجب سلسلة مجموعة معايير WCCD ISO 37120 فإمارة عجمان الآن في وضع يمكنها من أن تصبح واحدة من أوائل المدن على مستوى العالم التي تحصل على هذه الشهادات.

وتقدمت بالتهنئة أولاً لإمارة عجمان وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي .. مشيرة إلى أن قيادة والتزام سموه بهذا العمل الحاسم يمثلان مثالا متميزا يحتذى به في جميع أنحاء العالم. وتقدمت بالتهنئة إلى الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية وفريقها الذين يعزى هذا المستوى الأعلى من الشهادات إلى تفانيهم والتزامهم.

وأعربت عن تطلعها لاستمرار نمو هذه العلاقة المهمة بين مركز عجمان للاحصاء والتنافسية والمجلس العالمي لبيانات المدينة WCCD من أجل ازدهار عملنا المشترك.

يذكر أن المجلس العالمي لبيانات المدن هو منظمة معنية بتعزيز جودة البيانات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمدن حول العالم وتهدف إلى إيجاد منصة موحدة تستعرض البيانات والمقارنة المعيارية بين المدن المشاركة بحيث يمكن توظيف هذه المؤشرات في وضع الخطط وقياس الأداء الحضري والتنموي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - في ختام اللقاء - الجهات المتعاونة من مركز الاحصاء والتنافسية وأكثر الجهات المساهمة في توفير مؤشرات ايزو المدن المستدامة وجودة الحياة وهي القيادة العامة لشرطة عجمان وتسلم شهادة الشكر والتقدير سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام.

وتسلم سعادة العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام إدارة الدفاع المدني وسعادة عبدالرحمن محمدالنعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران مدير عام دائرة الموارد البشرية وسعادة رشا خلف الشامسي المدير العام بالندب لهيئة النقل وسعادة عبدالعزيز حمد تريم مدير عام اتصالات في الإمارات الشمالية "مؤسسة الإمارات للاتصالات" وسعادة الدكتور محمد عميرة نائب رئيس كلية المدينة الجامعية بعجمان وهبة حسام رشيد من مركزعجمان للاحصاء والتنافسية ومروى مروان النجار من مركز عجمان للاحصاء والتنافسية شهادات تقدير مماثلة.

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