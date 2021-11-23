محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من ماريو دراغي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الإيطالي خلال الاتصال .. العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .. وأكدا في هذا السياق أهمية العمل على دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

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