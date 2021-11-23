تحديث بروتوكول الدخول إلى الإمارات عبر المنافذ البرية

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول الدخول إلى الدولة عبر المنافذ البرية والنقاط الحدودية لمواطني الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق الحدودية المجاورة للدولة و يتكرر دخولهم و خروجهم من الدولة بشكل مستمر على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري.

ووفقا للتحديث الجديد للبروتوكول وبالنسبة للإجراءات المطلوبة من قبل الأفراد القادمين إلى الدولة عبر جميع المنافذ البرية سواء كانوا من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الأجانب من فئة المطعمين باللقاحات المعتمدة والجرعات الداعمة فأنه يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية لا تتجاوز مدتها 14 يوما، كما يتعين على القادمين من هذه الفئة إجراء فحص مخبري PCR في اليوم السادس من دخول الدولة وفي حال الإقامة لمدة 6 أيام متتالية.

أما بالنسبة لإجراءات فئة غير المطعمين باللقاحات فأنه يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة، كما يتعين على القادمين من هذه الفئة إجراء فحص مخبري PCR في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر بالإضافة إلى إجراء فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تمديد صلاحية الفحص المسبق لمدة 14 يوما للمطعمين وغير المطعمين من الكادر التعليمي والطلاب وأولياء أمور الطلاب الذي ينقلون الطلبة علما بأنه لم يتم إجراء تغيير على الإجراءات المعمول بها و المتعلقة بسلاسل الإمداد.

تأتي هذه الاجراءات توافقاً مع الوضع الصحي وتسهيلاً لمواطني وزوار الدول المجاورة للقدوم إلى دولة الإمارات.

وأكدت الهيئتان أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض "

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